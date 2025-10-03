ENHYPEN（エンハイプン）のJUNGWON（ジョンウォン）、JAY（ジェイ）、JAKE（ジェイク）、SUNGHOON（ソンフン）が、シンガポールでレーシングドライバーのマックス・フェルスタッペンと対面する様子が公開され、大きな話題となっている。 ①マックス・フェルスタッペン×ENHYPEN集合ショット ②感激の対面を果たしたJAY ③④角田裕毅とのコラボ動画 ⑤レーシングカーとの