1996年〜1997年に放送された『ウルトラマンティガ』（TBS系）で、特捜チームGUTSのレナ隊員役でヒロインを務めた女優の吉本多香美が、10月2日までに自身のInstagramを更新。初代『ウルトラマン』（TBS系、1966年〜1967年）で、科学特捜隊のフジ・アキコ隊員役でヒロインを務めた女優の桜井浩子とのツーショット写真を公開し、話題になっている。吉本は《ウルトラヒロイン、桜井浩子さんとの蜜時間 笑って泣いて、そして、これ