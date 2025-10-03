10月2日、7人組アーティストグループ・BE:FIRSTの三山凌輝と俳優の趣里が、共同でInstagramアカウントを開設した。三山と趣里は8月29日に結婚と妊娠を発表し、9月26日には無事に第1子が誕生したことを報告していた。父と母になった2人に祝福の声が寄せられる一方、今回の “夫婦そろって発信” は新たな波紋を呼んでいる。「三山さんは9月10日、『月刊わんこ』の表紙を飾った画像をSNSに投稿しました。同日には保護犬のアカウ