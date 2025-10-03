フランスで開かれているパリファッションウイーク、通称「パリコレ」で、日本の知的障害がある作家たちのアート作品が披露されました。今週“パリコレ”で披露された衣装、もとになったのは、日本の知的障害がある作家の作品です。作品を手掛けた鳥山シュウさんは、不安やこだわりから、描く時は“お面”をつけます。動物や風景を緻密に描き連ねて、壮大な絵を制作します。パリコレ作品を手掛けた鳥山シュウさん「僕にとって、絵を