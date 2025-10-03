◇第79回国民スポーツ大会（2025年10月3日滋賀・平和堂HATOスタジアム）成年少年男子共通400メートルリレー予選1組のオーダーが発表され、桐生祥秀（日本生命）が滋賀の一員として出場し、1走を走ることになった。今年8月に8年ぶりの9秒台となる9秒99をマークし、同9月に東京で開催された世界選手権に出場した。ただ、100メートルでは予選敗退。メダルを狙った400メートルリレーでは3走を担ったが、6位に終わりレース後に