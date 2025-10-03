【ロサンゼルス＝後藤香代】ＡＩ（人工知能）で生成された架空の女優が登場し、米英のエンターテインメント業界で論争を巻き起こしている。制作者は、複数のタレント事務所が「ＡＩ女優」との契約に関心を持っていると説明し、俳優らは仕事を奪われることへの懸念を表明している。ＡＩ女優の名前は、ティリー・ノーウッド。英ロンドンのＡＩ映像制作会社「パーティクル６」が、対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」など１０種