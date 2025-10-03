NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。オリックスは佐藤一磨投手を1軍登録し、曽谷龍平投手と入山海斗投手を登録抹消しました。佐藤投手は今季2試合に先発し1勝(0敗)、防御率2.00を記録。前回9月21日のソフトバンク戦では5回無失点と力投し勝利投手となりました。この日行われるソフトバンク戦に再び先発するため、再昇格を果たしました。一方、登録抹消となった曽谷投手は今季21試合に先発し、8勝8敗、防御率4.01を記録。前日の西