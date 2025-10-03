クマ秋田県警は3日、県内でクマによる被害が2件あったと明らかにした。9月27日夕、鹿角市十和田大湯の雑木林でクリ拾いをしていた70代の男性が襲われ、右手指や頭を負傷。美郷町では今月2日午後10時ごろ、散歩中の30代男性が手足や肩をかまれるなどした。2人とも命に別条はないという。鹿角市では2日に、高齢の男女3人が相次いで襲われてけがをした事案も起きている。