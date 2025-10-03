大腸がんから復活の原口文仁、引退試合で待っていたサプライズプロ野球・阪神の原口文仁内野手が2日に迎えた引退試合で、ベンチが企てた粋な仕掛けにファンから感動の声が上がっている。「こんなん見せられたら泣いてまうやろ」「格好良すぎて息が止まった」などとコメントが寄せられた。2日に甲子園で行われたヤクルト戦は、阪神の今季最終戦。同時に現役引退を発表した原口の引退試合でもあった。6-2とリードした7回2死から