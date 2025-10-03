日産自動車が横浜市の実証実験で使う自動運転車両＝3日午後、横浜市日産自動車は3日、11月27日から横浜市で自動運転の実証実験を始めると発表した。横浜駅周辺やみなとみらいなどの市街地で、約300人の希望者を募って遠隔監視機能付きの自動運転車に実際に乗ってもらい、データや運行ノウハウを蓄積。2027年度に無人運転サービスの事業化を目指す。期間は来年1月30日までで、ミニバン「セレナ」をベースとした5台を走らせる。