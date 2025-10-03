岐阜県揖斐川町の山中に同県可児市の女性＝当時（33）＝の遺体を遺棄したとして、岐阜市の立花浩二容疑者（55）と内縁関係の神原美希容疑者（35）が再逮捕された事件で、遺棄現場付近でスマートフォンなど女性の所持品が発見されなかったことが3日、捜査関係者への取材で分かった。岐阜中署捜査本部は、両容疑者が持ち帰るなどし、遺体の身元特定を遅らせようとした可能性があるとみて調べる。捜査本部によると、女性は接客業