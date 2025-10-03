格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の追加対戦カードが３日、発表された。元ＲＩＺＩＮフェザー級王者のウガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）が初参戦の松嶋こよみと対戦する。松嶋は修斗、パンクラスで活躍し、２０１８年から「ＯＮＥ」に参戦。上位ランカーとして活躍した。ＵＦＣとの契約を目指し、２２年にＲＯＡＤＴＯＵＦＣ（ＲＴＵ）な