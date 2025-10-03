俳優の城桧吏（19）、畑芽育（23）、竹下景子（72）が3日、NHK BSプレミアムの新ドラマ『終活シェアハウス』（毎週日曜後10：00）合同取材に登場した。【写真】可愛すぎる！ぷっくりほっぺの畑芽育舞台は、シングルシニア女性たちが自由に暮らすシェアハウス。そこに迷い込むのは、真面目な犬系男子と“カワイイ系ツンデレ”な彼女。若い世代とシングルシニア女性たちが互いに影響を与え合い、それぞれが自分らしく生きるヒ