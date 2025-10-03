２日、新疆ウイグル自治区博物館で展示品を見学する来場者。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）【新華社ウルムチ10月3日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市では、国慶節と中秋節に伴う大型連休期間（1〜8日）中、多くの市民や観光客が新疆ウイグル自治区博物館を訪れ、歴史や文化の魅力を間近に感じながら充実した休日を過ごしている。２日、新疆ウイグル自治区博物館で展示品を見学する来場者。（ウルムチ＝新華社記者／丁磊）２