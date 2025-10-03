神奈川県立がんセンター、神奈川県立保健福祉大学、株式会社JMDCの3者は、リアルワールドデータを活用した新たながん診療研究プロジェクトを開始します。このプロジェクトは、がん診療の現状や最新の治療効果、副作用の発現状況などを解析し、今後の診療指針の最適化と、がん診療の質の向上に貢献することを目指すものです。 神奈川県立がんセンター・神奈川県立保健福祉大学・JMDC 共同研究プロジェクト 近年、新