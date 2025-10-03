三幸製菓のトップ交代人事が行われた。ロッテ前社長の牛膓栄一取締役が代表取締役社長に就任し、山下仁代表取締役社長が特別顧問に就いた。10月1日付。社長就任にあたり、牛膓社長は「身の引き締まる思いではあるが、長年にわたり築き上げてきた当社の理念である“お客様に幸せ、お取引先様に幸せ、従業員の幸せ”をこれからも大切に守り、さらに発展させていく」とコメント。安心・安全への意識の向上、従業員にとって働きやすい