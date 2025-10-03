自民党は3日、2024年の党員獲得数が多かった国会議員ら上位10人を発表した。総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相（衆院奈良2区）が2位、茂木敏充前幹事長（栃木5区）が4位とそれぞれ順位を維持した。1位は4年連続で青山繁晴参院議員（比例）、3位は2年連続で堀内詔子元五輪相（山梨2区）だった。獲得数は継続や新規の党員を含んだ集計。5位以下は森山裕幹事長（鹿児島4区）、細野豪志元環境相（静岡5区）、武田良太元総