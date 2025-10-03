高級腕時計「ロレックス」のひったくり事件を偽装し、保険会社から保険金をだまし取ろうとした疑いで、会社員の男が逮捕されました。丸田拡容疑者（52）は2024年、知人の男（40代）に「購入したロレックスをひったくられた」と通報させるなどして、保険会社から保険金約332万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。通報した男が「丸田容疑者に指示された」などと話したことから警視庁が防犯カメラなどを調べたところ、丸田