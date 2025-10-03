プロ野球・広島は3日、大道温貴投手、斉藤優汰投手、渡邉悠斗選手を1軍登録しました。プロ5年目の大道投手は2023年に48試合登板し、3勝1敗10ホールドで防御率2.72をマークしますが昨季は4試合で防御率10.38と結果を出せず。今季はファームで38試合に登板するもここまで1軍での出場はありませんでした。3年目の斉藤投手は今季5月2日の中日戦でプロ初登板。ノーアウト1塁2塁のピンチを招きましたが、ダブルプレーと三振で1イニング無