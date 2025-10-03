―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回は、学芸大学駅近くにある人気のクレープ店。ラーメン二郎を経験したばかりの気を大きくした著者は「店員が厳しい」とも噂の同店を訪れたのだった。はた