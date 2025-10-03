―［言論ストロングスタイル］― 自民党総裁選（10月4日投開票）も佳境を迎え、他候補をリードする小泉進次郎が戦後最年少で総理大臣就任の可能性が高まっている。しかし、討論を避け守りに徹するその姿勢は、政治家としての資質に疑問が残る。本来、小泉一族は代々困難に挑み続けてきた「戦う家系」だが、「進次郎氏だけは異質だ」と憲政史研究家の倉山満氏は語る（以下、倉山満氏による寄稿）。◆小泉進次郎の資質は一言、物足り