◇MLB タイガース6-3ガーディアンズ(日本時間3日、プログレッシブ・フィールド)タイガースがガーディアンズに勝利し、地区シリーズ進出を決めました。タイガースは9月スタート時点で2位のロイヤルズと「9.5」ゲーム差をつけ、首位をキープ。しかし9月は8連敗を経験するなど苦しみ、10連勝をマークし一気に貯金を増やしたガーディアンズと残り1戦で並ぶ結果に。そして最終戦でタイガースが敗れ、ガーディアンズが勝利したため、ガー