店舗のガラスを壊したとして札幌市の無職の男が逮捕されました。犯行に使っていたのは「スリングショット」と呼ばれる強力なパチンコで、およそ８０メートル先から鉄球を命中させたとみられています。札幌市内にあるバイク販売店のガラスには、何かが当たったような跡がーよく見ると、丸くへこんでいます。（オートランド札幌三坂哲哉さん）「我々の店舗だけならいいが、一般の方が歩行者として通られるので、