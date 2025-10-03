能登半島地震からの再出発として新たな運行を目指します。石川県などが出資するのと鉄道では、2026年度から車両を新型に順次、更新することにしていて、そのデザインが馳浩知事に報告されました。七尾市と穴水町を結ぶのと鉄道の車両は、老朽化が進んでいることや能登半島地震からの「再生」、「地域の希望」を乗せて走る未来への象徴にしようと更新されます。3日は、中田哲也社長が馳知事を訪ね、新型車両のデザインを報告しまし