NST新潟総合テレビが国税局から約11億円の所得隠しを指摘された問題です。原因分析などを行った外部調査委員会は10月3日、「売上などの数字の達成に絶対的な価値が置かれ、手段の是非が軽んじられていた」などと報告しました。この問題はNSTがCM製作費として架空の経費を計上するなどして関東信越国税局から2018年度から6年間で約11億円の所得隠しを指摘されたものです。NSTはことし6月、「組織的に所得隠しを意図したわけではない