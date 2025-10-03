スプリング・ジャパンは、東京/成田〜上海/浦東線を増便する。運航日は東京/成田発が11月4日・19日、上海/浦東発が11月5日・20日の計4便。機材はボーイング737-800型機を使用する。航空券の販売は10月2日午後3時から開始している。■ダイヤIJ001東京/成田（22：20）〜上海/浦東（01：10+1）／11月4日・19日IJ002上海/浦東（02：20）〜東京/成田（06：20）／11月5日・20日