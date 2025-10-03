日本サッカー協会（JFA）が、ドイツ１部ブレーメンで正守護神を務めるGK長田澪（ドイツ登録名／ミオ・バックハウス）の日本代表入りを模索しているという。ドイツ紙『ビルト』が報じた。ドイツ人の父と日本人の母を持つ長田は、幼少期に川崎フロンターレの下部組織に所属。その後、ドイツに渡りブレーメンのアカデミーで過ごし、今季はブンデスリーガ開幕戦からトップチームでゴールマウスを守っている。同紙によると、JFAの