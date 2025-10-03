タケ・クボ（久保建英）はフィニッシュワークに磨きを賭けなければならないのは衆目の一致するところだ。しかし、完璧なショットを狙うことが逆効果になると言われるパドルテニスと同様に、サッカーでも10点満点中７点の感覚でシュートを打つほうが、ゴールに近づくことがままある。タケは数字を伸ばすために誰よりも努力している。執着に近いほどにだ。しかし、サン・セバスチャンにやって来た時に、自ら設定した「シーズンで