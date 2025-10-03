注意すべき詐欺師の話術にはどんなものがあるか。犯罪ジャーナリストの多田文明さんは「犯罪経験の長い闇バイトのリクルーターほど、相手の個人情報を把握した上でシナリオを立てながら話を進めていき、犯罪行為に駆り立てる。特にお金に関する質問に正直に答えてしまうと、相手の術中から抜け出せなくなってしまう」という――。※本稿は、多田文明『人の心を操る 悪の心理テクニック』（イースト・プレス）の一部を再編集したも