サイバー攻撃によるシステム障害が原因で、アサヒグループは９月末からビールなどの生産をほぼストップしています。北海道内の飲食店などに影響はあるのでしょうか。（福禄寿酒井一彰料理長）「お待たせしました、アサヒスーパードライです」（石田記者）「仕事で疲れた身体にピッタリのビール。実はいま、あるトラブルが起きているのです」札幌市内の中華料理店です。厨房をみせてもらうと