秋季埼玉県高等学校野球大会は2日に準々決勝4試合が行われ、上尾、浦和学院、浦和麗明、花咲徳栄がそれぞれ勝って準決勝進出を決めた。浦和麗明の4強進出は初。上尾は4大会ぶり。浦和学院と花咲徳栄は2大会ぶり。花咲徳栄は春日部共栄と対戦し、4―1で勝ち上がった。4試合目の先発だった最速145キロ右腕のエース黒川凌大（2年）が9回途中までを2安打無失点と好投した。準決勝は4日、県営大宮で行われる。組み合わせは上