4日、薩摩地方は午前中を中心に雷を伴う激しい雨の所もあり、北部では夕方まで雨が続く見込み。大隅地方は昼前まで雨で、明け方は局地的な強い雨に注意。午後は曇り空となる。種子屋久島地方は雲が広がり一時的に雨が降る所もあるが、午後には晴れ間も。奄美地方は日中は晴れ、夜は北部で雲が多くなる見込み。気象庁が一ヶ月予報を発表しました。県本土を含む、九州南部と奄美地方は、この先も平年より気温が高くなりそうです