記者会見する日本保守党の河村共同代表。百田代表が右手を振り上げ脅迫したとされる状況を説明した＝3日午後、東京都千代田区日本保守党の河村たかし共同代表（76）＝衆院愛知1区＝は3日、東京都内で記者会見し、脅迫などの疑いで百田尚樹代表（69）に対する告訴状を2日付で東京地検に提出したと明らかにした。保守党との関係については「近く報告する。中ぶらりんは良くない。しかるべく決断させていただく」と述べ、離党を示唆