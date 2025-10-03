厚生労働省は先ほど、全国的にインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表しました。1年を通して流行したおととしを除くと、過去2番目に早い流行入りです。例年、11月ごろから流行シーズンに入る季節性インフルエンザ。しかし、都内のクリニックでは…患者「のどの痛みが。きょうは熱とか体の痛みがひどい」医師「インフルエンザB型の陽性。この時期、B型結構、珍しいんですけど」今年は先月中旬からインフルエンザの患者数が急増