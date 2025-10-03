日本野球機構(NPB)は3日の公示を発表。ソフトバンクは4選手を入れ替えました。登録となったのは、オスナ投手、東浜巨投手、笹川吉康選手。2023年は49登板で防御率0.92をマークするなど好投を見せていたオスナ投手は、今季も活躍を期待されるも1軍定着とはならず。失点を重ねる場面も多く、1軍を離れ調整に励んできました。ここまで2軍公式戦では7登板で防御率0.00と復調をアピール。ポストシーズンで躍動なるか、6月以来となる1軍