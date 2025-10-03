◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)パドレスのシルト監督が今季共に戦ったダルビッシュ有投手をたたえました。ダルビッシュ有投手はカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発。チームは敗れ、シリーズ1勝2敗で地区シリーズ進出はなりませんでした。ダルビッシュ投手は初回を無失点としましたが2回、鈴木誠也選手に長打を許すなど満塁とされるとクルーアームストロング選手にタイムリーを打たれ失点。