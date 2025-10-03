「Z32」オマージュの「ヘリテージエディション」がかっこいい日産の北米法人は2025年9月末、2026年モデルの新「Z（日本名フェアレディZ）」を発売しました。新パッケージ「ヘリテージエディション」が設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。日産「Z ヘリテージエディション（日本名：フェアレディZ）」（2026年モデル）【画像】超カッコイイ！ これが日産「新フェアレディZ」です！ 画像で見る（63枚）フェア