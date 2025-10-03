奥球磨駅伝（５日、熊本・多良木町役場前発着）の区間登録選手が３日、発表された。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大は２チームが出場し、鳥井健太（３年）ら成長株が登録された。奥球磨駅伝は高校、大学、実業団の男子チームがカテゴリーの枠を超えて一斉スタートで競う。注目は画期的な区間割り。４２・１９５キロを大学と実業団は４区間で、高校は７区間で争う。１区（１０キロ）は同