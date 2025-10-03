北九州市に本社を置く航空会社スターフライヤーが、福岡と仙台を結ぶ新たな路線を開設しました。3日、第1便が福岡空港を出発しました。 福岡と仙台の間はすでに、ほかの航空会社の便が運航しています。スターフライヤーでは、運航便を増やすことで選択肢を増やし利便性を向上させ、ビジネスだけでなくレジャーなどの需要を拡大したいとしています。 ■搭乗客「就航便に乗るのは初めてで緊張も