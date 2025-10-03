資料 高松市の高松中央郵便局管内で、日本郵便の社員がポストから手紙を集める業務を怠り、取り集めが1日遅れていたことが分かりました。 日本郵便が発表したもので、集めていなかったポストは、高松市松縄町のマルヨシセンター松縄店前と大屋敷米穀店前の2カ所です。 9月21日にポストを利用した人が、郵便物等についた追跡番号が確認できなかったことから日本郵便に問い合わせて、発覚したものです。 日本郵便