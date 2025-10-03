《温かいご声援をくださった皆様、笑顔あふれる2日間を、本当にありがとうございました》──脳腫瘍と診断されたことを自身のインスタグラムで明かしていた『LUNA SEA』のドラマー・真矢（55）が、9月末に故郷・神奈川県秦野市で行われた「第78回秦野たばこ祭」に姿を見せた。元モーニング娘。で妻の石黒彩（47）も祭りの法被を着て寄り添い、夫婦としては久しぶりの公の場となった。スポーツ紙記者が語る。【写真】車椅子姿の真矢