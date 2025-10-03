高市早苗前経済安全保障担当相（64）の"愛国心アピール"が波紋を広げている。発端は9月22日、同氏が演説会で「外国から観光に来て、日本人が大切にしているものをわざと傷めつけようとする人がいる」などと、"外国人シカ暴行発言"をしたことだ。【写真】「貴重なドラマー姿」「全身ピンクの昭和ファッション」若き日の高市早苗氏昨年7月に"大バズり"した「シカいじめ動画」（現在は削除）を指したとみられるこの発言に関して、