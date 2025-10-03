動画タイトル「自殺してしまう本当の原因【希死念慮】」にて、精神科医・臨床心理士・公認心理師である生活に役立つメンタルヘルス氏が、自殺を招く心の現象“希死念慮”について詳しく語った。 動画では最初に、「死神はファンタジーの世界の存在ですが、自殺未遂をした患者さんの話を聞いていると、実際に存在するような気持ちになります」と死神という“存在”を比喩として引き合いに出し、本当の自殺の引き金について解