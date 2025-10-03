男女6人が乗った軽自動車が横転し、女子高校生2人を含む5人が死亡しました。警察によりますと3日午前0時10分ごろ、三重・名張市の国道165号線で、「車両が横転し、人が出血して倒れていた」と通行人から110番通報がありました。軽自動車には、いずれも名張市に住む16歳から23歳までの男女6人が乗っていて、女子高校生2人を含む男女5人が死亡、男子高校生（16）1人が重傷です。現場は片側1車線で、制限速度50kmの緩やかなカーブで、