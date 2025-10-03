神奈川・横浜市でワゴン車が電柱に突っ込み、電柱が倒れる事故がありました。また、さいたま市でも乗用車が信号機の柱に衝突し、信号機が倒れました。3日午前6時ごろ、横浜市神奈川区で19歳の男性が運転するワゴン車が電柱に突っ込みました。男性は仕事の夜勤終わりで、「居眠りをしてしまった」と話していて、警察は当時の状況を調べています。一方、さいたま市岩槻区でも午前9時半ごろ、車が信号機の柱に衝突する事故がありまし