3日午後1時半ごろ、宮城・栗原市内の山中で、「クマに襲われたかもしれない」と警察に通報がありました。消防によりますと、けがをした人がいるとの情報もあり、現在、確認を進めています。宮城県はクマの出没が相次いでいることを受け、県内全域にクマ出没警報を出して、一層の警戒を呼びかけていました。