プロ野球・ヤクルトは3日の公示で高梨裕稔投手を1軍登録し、青柳晃洋投手を抹消しました。高梨投手は今季16試合の登板で2勝6敗、防御率3.21の成績。前回登板の先月12日DeNA戦は、5回4失点で黒星を喫しました。この日は敵地での広島戦に先発予定です。抹消となった青柳投手は、今季3試合の先発登板で0勝2敗、防御率8.10の成績。前日の阪神戦は、5回途中6失点で黒星を喫しています。