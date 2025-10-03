プロダンス「D.LEAGUE」が25、26日に6年目となる「25−26SEASON」を開幕する。各チームが最終調整に入った10月を迎え、初優勝を狙うValuence INFINITIESがシーズン中にもかかわらず単独ライブを開催することを発表した。「INFINITIES ROUNDS LIVE」と題して、11月26日（水）、12月24日（水）、来年5月1日（金）に東京・パームス秋葉原での開催が決定。過去のシーズンの作品に加えて、新シーズンで披露したばかりの新作も踊る予定で