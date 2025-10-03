3日午前8時頃、新発田市のダイコン畑でクマの足跡が発見されました。警察によると、新発田市宮吉に畑を所有する人から市役所に通報がありました。足跡は、長さが約20センチ、横幅約10センチで、1頭のクマの足跡とみられています。畑の所有者は、2日の午後6時ごろにも畑を訪れていましたが、当時、足跡はなかったということです。3日午後2時時点で付近でクマの目撃情報やけが人の情報などはないということです。警察は付近には住宅