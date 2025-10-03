子どもの手を引いて、神社の祭りを訪れたAさんは、お目当てのたこ焼きを求めて人波をかき分けていました。店の前には行列ができており、しばらく並んでようやく自分たちの番が回ってきます。【写真】5カ月で20キロ超の減量…女性タレントの努力に拍手！Aさんは店主から熱々の舟皿を受け取り、子どもに渡そうと身をかがめました。その瞬間、すぐ横を通り過ぎた人に肩が軽くぶつかり、Aさんの手元がぐらりと揺れました。あっ、と思っ